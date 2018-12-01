Сто человек были эвакуированы из-за задымления в казанском ТЦ

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В одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса «Тандем» в Казани произошло задымление вечером 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

По информации экстренных служб, что из здания были эвакуированы 100 человек.

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Как отмечается, информация о задымлении поступила в 23.53 по московскому времени.

По прибытии сотрудников пожарной службы выяснилось, что в ТЦ тлели масляные отложения в вентиляционной системе ресторана.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько торговых центров эвакуируют из-за угрозы «минирования».