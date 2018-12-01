Трамп распорядился оказать федеральную помощь Аляске
Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям штата Аляска из-за землетрясения, передает ТАСС.
По данным агентства, Трамп поручил МВБ США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях скоординировать усилия для оказания помощи по ликвидации последствий землетрясения.
Реклама
Как отмечается, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп обратился к населению штата Аляска в связи с мощным землетрясением.