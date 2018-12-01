В Аргентине тысячи человек вышли на марш против саммита G20

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В центре Буэнос-Айреса тысячи человек принимают участие в марше антиглобалистов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, участники марша выступают против саммита G20 и американского президента Дональда Трампа.

Как отмечается, протестующие также поют антиправительственные песни.

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При этом вдоль пути следования марша дежурит полиция и жандармерия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Аргентины задержали около 13 человек.

Ранее СМИ сообщили, что G20 покажет, каким будет будущий мировой порядок.