В Аргентине тысячи человек вышли на марш против саммита G20
В центре Буэнос-Айреса тысячи человек принимают участие в марше антиглобалистов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, участники марша выступают против саммита G20 и американского президента Дональда Трампа.
Как отмечается, протестующие также поют антиправительственные песни.
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При этом вдоль пути следования марша дежурит полиция и жандармерия.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Аргентины задержали около 13 человек.
Ранее СМИ сообщили, что G20 покажет, каким будет будущий мировой порядок.