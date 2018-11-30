Трамп отреагировал на землетрясение на Аляске

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Президент США Дональд Трамп обратился к населению штата Аляска в связи с мощным землетрясением в твиттере.

Он подчеркнул, что власти не пожалеют средств на компенсацию ущерба пострадавшим.

«Обращаюсь к замечательным людям Аляски. По вам сильно ударило «одно из больших» (землетрясений — «Газета.Ru»). Пожалуйста, следуйте указаниям высококвалифицированных специалистов, которые могут вам помочь. Ваше федеральное правительство не пожалеет денег! Благослови бог всех вас! », — написал Трамп.

Ранее стало известно о повреждениях в результате землетрясения на Аляске.