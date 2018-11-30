Трамп отреагировал на землетрясение на Аляске
Президент США Дональд Трамп обратился к населению штата Аляска в связи с мощным землетрясением в твиттере.
Он подчеркнул, что власти не пожалеют средств на компенсацию ущерба пострадавшим.
«Обращаюсь к замечательным людям Аляски. По вам сильно ударило «одно из больших» (землетрясений — «Газета.Ru»). Пожалуйста, следуйте указаниям высококвалифицированных специалистов, которые могут вам помочь. Ваше федеральное правительство не пожалеет денег! Благослови бог всех вас! », — написал Трамп.
Ранее стало известно о повреждениях в результате землетрясения на Аляске.