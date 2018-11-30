Москвичам пообещали почти 20 градусов мороза

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Синоптики пообещали москвичам морозы почти до минус 20 градусов в ночь на 1 декабря, передает РИА «Новости».

Как отмечается, температура воздуха в Москве и Подмосковье может опуститься до -15 — - 17 градусов.

Согласно прогнозам, ожидается небольшая облачность, местами будет гололедица.

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Уточняется, что осадков не будет.

Ранее сообщалось, что последняя ночь ноября стала самой холодной с начала осени.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.