Российская туристка умерла в Индии
Туристка из России умерла во время отдыха в Северном Гоа в Индии, передает The Times of India.
Как отмечается, 35-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. Врачи констатировали, что смерть из-за передозировки наркотиками, версия которой проверялась, исключена.
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Уточняется, что россиянка приехала в Индию вместе с мужем и друзьями.
Подчеркивается, что информация об инциденте передана в российское посольство. Обстоятельства смерти туристки выясняются.
Ранее СМИ сообщили о смерти российской туристки на Кипре.