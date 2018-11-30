Российская туристка умерла в Индии

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Туристка из России умерла во время отдыха в Северном Гоа в Индии, передает The Times of India.

Как отмечается, 35-летняя женщина скончалась от сердечного приступа. Врачи констатировали, что смерть из-за передозировки наркотиками, версия которой проверялась, исключена.

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Уточняется, что россиянка приехала в Индию вместе с мужем и друзьями.

Подчеркивается, что информация об инциденте передана в российское посольство. Обстоятельства смерти туристки выясняются.

Ранее СМИ сообщили о смерти российской туристки на Кипре.