В Госдуме рассказали о негласном ограничении въезда россиян на Украину с 2014 года

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что ограничение на въезд россиян мужского пола на территорию Украины негласно действует сообщает РИА «Новости»

По его словам, неофициально этот запрет введен еще в 2014 году.

«Этот запрет введен уже с 2014 года. ... Но оно (ограничение) было негласное. Все прекрасно знали, что мужчины этого возраста на Украину не въедут. Неофициально было ограничение», — сказал Шерин.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.