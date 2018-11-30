Москвичка отдала «колдунам» 5 млн рублей за возврат бывшего мужа

Полиция Москвы проводит проверку после обращения женщины, которая отдала знакомим колдунам 5 млн руб., чтобы вернуть мужа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщили в ГУ МВД России по столице, 29 ноября в ОВД «Тверской» обратилась гражданка.

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«По словам заявительницы, двое ее знакомых, мужчина и женщина, воспользовавшись ее подавленным эмоциональным состоянием, навязали услуги по снятию порчи и возврату бывшего мужа. За указанные услуги женщина в период с октября 2017 года по ноябрь 2018 года передала знакомым около 5 млн руб.», — сообщили в полиции.

Отмечается, что результата женщина не получила.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.