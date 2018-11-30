Власти Индонезии настаивают на исправности потерпевшего крушение Boeing

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Индонезийские власти опровергли информацию о том, что потерпевший крушение Boeing 737 Max 8 поднялся в воздух будучи неисправным. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Согласно заявлению властей, СМИ неправильно интерпретировали слова Нуркахио Утомо, представляющего национальный Комитет по обеспечению безопасности на транспорте. Власти подчеркнули, что до взлета неполадки, обнаруженные во время предыдущего полета, были устранены. После этого были оформлены все необходимые документы.

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Ранее сообщалось, что перед вылетом Boeing 737 были проверены датчики и оборудование за исключением датчика угла атаки, вышедшим из строя во время предыдущего полета. При этом в докладе не названа конкретная причина авиакатастрофы, но эксперты смогли сделать подробный анализ произошедшего на борту.

Самолет Boeing 737 MAX 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек.