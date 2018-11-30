В РПЦ оценили отсутствие конкретики по вопросу «объединительного собора»
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал встречу Константинопольского патриарха Варфоломея с членами Синода Константинопольского патриархата. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Легойда обратил внимание на тот факт, что уже в третий раз Константинопольский патриархат не называет конкретной даты «объединительного собора».
«Зато (Константинопольский патриархат. — Газета.Ru) разработал документ, устав для церкви, которой нет в природе. И быть не может, как показала свободное и независимое волеизъявление православных верующих Украины», — заявил Легойда.
Он добавил, что решение Синода по-прежнему лишено конкретики.
Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что «объединительный собор» церкви на Украине состоится в декабре.