Порошенко рассказал об «исторических решениях» Константинополя

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Синод Константинопольского патриархата принял «исторические решения» в отношении украинской церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Синод утвердил текст томоса о присвоении независимости церкви на Украине.

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Он также добавил, что Константинополь принял решение о созыве объединительного собора.

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей назвал сроки проведения объединительного собора на Украине