Константинополь не смог назначить дату объединительного собора на Украине

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Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, сообщает ТАСС.

В сообщении по итогам синода отмечается, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что что автокефалия единой православной церкви на Украине будет оформлена в ближайшее время юридически и канонически.