Константинополь не смог назначить дату объединительного собора на Украине
Константинопольский патриархат в ходе заседания Священного синода в Стамбуле не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине, сообщает ТАСС.
В сообщении по итогам синода отмечается, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что что автокефалия единой православной церкви на Украине будет оформлена в ближайшее время юридически и канонически.