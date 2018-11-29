СК и ФСБ задержали двух ранее неизвестных членов банды Басаева

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали двоих ранее неизвестных членов банды Шаиля Басаева, принимавших участие в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом говорится в сообщении СК.

Отмечается, что 28 ноября по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных по статьям «вооруженный мятеж», «участие в банде» и «посягательство на жизнь военнослужащих», были задержаны Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, которым в связи с особой тяжестью совершенных преступлений по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

ФСБ продолжает розыск всех участников нападения на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, произошедшего в 2000 году в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни, в результате которого погибли 84 десантника.

Ранее участнику группировки Шамиля Басаева, который принимал участие в теракте в Буденновске в 1995 году, было предъявлено обвинение.