Лебедев о поездке во Флориду: депутат имеет право
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не понял критики в свой адрес из-за публикации снимков из Флориды во время региональной недели, передает РЕН ТВ.
«Это частная поездка, и я не собираюсь ничего комментировать. Депутат имеет право летать в другую страну», — заявил Лебедев.
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Он выразил возмущение из-за реакции, которую вызвал его пост про путешествие в США.
Ранее его пост в фейсбуке вызвал неодобрительную реакцию заместителя председателя Госдумы и руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова. Во время региональной недели депутаты Госдумы работают в своих избирательных округах, встречаются с гражданами.