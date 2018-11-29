В ОСК оценили повреждения ледокола «Виктор Черномырдин»

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Глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что компания оценивает стоимость ремонта ледокола «Виктор Черномырдин» после пожара в 150 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пожар на судне продолжался около двух часов.

Он также добавил, что ОСК рассчитывает получить средства на ремонт ледокола путем страхового возмещения.

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Рахманов подчеркнул, что детальные причины инцидента на ледоколе еще не установлены.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин».