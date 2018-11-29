Замглавы Московской областной таможни задержан за взятку
Заместитель начальника Московской областной таможни задержан по делу о крупной взятке. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, замглавы Московской областной таможни подозревается в получении взятки на сумму более 11 млн рублей.
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Как отмечается, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-начальника ЦСКА по делу о взятках.