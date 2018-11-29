В Киеве назвали основную причину отказов во въезде россиянам

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что основной причиной отказов гражданам России во въезде является невозможность подтвердить цель своего визита в страну, сообщает ТАСС.

По его словам, накануне на Украину не пустили 33 российских гражданина.

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Также россиянам отказывают во въезде в связи с тем, что, как утверждается, часть из них не имеет соответствующих документов, дающих право на пересечение границы. Некоторые отказы связаны с посещением Крыма, заявили в погранслужбе.

Ранее СМИ сообщили, что Украина закрыла въезд в Крым для иностранцев.