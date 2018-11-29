В Екатеринбурге изъяли детские рисунки ко дню толерантности для проверки

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Полиция Екатеринбурга изъяла 17 детских рисунков, которые принимали участие в конкурсе в рамках дня толерантности, передает РИА «Новости».

«В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности», — заявили в полиции.

Сообщается, что правоохранительные органы примут процессуальное решение по данному вопросу после проведения проверки.