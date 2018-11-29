Задержанный глава ГУ МЧС Саратова вышел на работу

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Руководитель ГУ МЧС России по Саратовской области Игорь Качев, о задержании которого сообщили в пресс-службе ведомства 28 ноября, вышел на работу, передает ТАСС.

«Качев находится на рабочем месте. Ведомство работает в штатном режиме», — сказали в МЧС.

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Представители ГУ МЧС также отметили, что Качев не был отстранен от работы и находится «на учебе в рамках ученического отпуска».

Ранее сообщалось, что глава ГУ МЧС Саратова был задержан за коррупцию.