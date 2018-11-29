После жесткой посадки Ми-26 под Нарьян-Маром возбуждено уголовное дело

По факту жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Северо-западного следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по ч.2 ст.263 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Реклама

По данным следствия, вертолет совершил жесткую посадку днем 28 ноября примерно в 500 м от вертолетной площадки Пижма рядом с поселком Харьягинский в НАО. На борту находились шесть человек, пилот воздушного судна погиб.

Ранее источник назвал причину жесткой посадки МИ-26 в Ненецком автономном округе.