Мигранты в Мексике хотят объявить голодовку для получения убежища в США

Находящиеся на границе Мексики мигранты хотят объявить голодовку, чтобы им дали убежище в США, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в ближайшие дни лидеры мигрантов примут решение, прибегать ли к этой мере как средству «смягчения» позиции американских властей.

Ранее МИД Мексики направил дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.