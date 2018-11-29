Помпео напомнил об отсутствии доказательств связи саудовского принца с убийством Хашукджи

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает ABC.

Об этом он сказал после слушаний в конгрессе США.

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Ранее сообщалось, что первая зарубежная поездка наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана после инцидента с журналистом Джамалем Хашукджи даст представление о том, какие последствия его ждут из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста.

До этого глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что саудовского журналиста Джамаля Хашукджи убивали под музыку.