Помпео напомнил об отсутствии доказательств связи саудовского принца с убийством Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об отсутствии прямых доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает ABC.
Об этом он сказал после слушаний в конгрессе США.
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Ранее сообщалось, что первая зарубежная поездка наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана после инцидента с журналистом Джамалем Хашукджи даст представление о том, какие последствия его ждут из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста.
До этого глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу рассказал, что саудовского журналиста Джамаля Хашукджи убивали под музыку.