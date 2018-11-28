Радикалы пытались захватить и поджечь ТЦ Ocean Plaza в Киеве

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Радикалы пытались захватить торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве, передает «112 Украина».

Около 200 человек зашли внутрь ТЦ и заявили, что берут его под контроль, в результате были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки.

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Посетителей пришлось эвакуировать из-за задымления внутри здания, которое произошло из-за дымовых шашек.

Служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт