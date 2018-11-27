Суд арестовал офицера ВС Украины из-за инцидента в Керченском проливе
Киевский районный суд Симферополя поместил под арест офицера вооруженных сил Украины Сергея Попова, который был задержан в составе экипажа трех украинских кораблей во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
Судья Андрей Долгополов сообщил, что Попов был помещен под арест до 25 января. К делу Попова было приобщено постановление о предъявленном обвинении.
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По словам Попова, в Крыму проживают его друзья и родственники.
Ранее сообщалось, что суд в Крыму арестовал семерых украинских моряков.