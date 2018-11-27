СК возбудил два дела после нападений на диппредставительства России на Украине

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Главное Следственное управление Следственного комитета России сообщило на своем сайте о возбуждении двух уголовных дел после нападений на здания посольства России в Киеве и Генерального консульства России Харькове.

«Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве отметили. что нападавшие забросали территорию посольств шашками и другими пиротехническими изделиями, тем самым нарушив порядок работы дипломатических представительств. Уголовные дела были возбуждены в соответствии с ч. 2 ст.360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Также ранее сообщалось об акциях протеста у консульств России во Львове и Одессе.