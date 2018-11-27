Стала известна дата избрания меры пресечения офицерам ВМС Украины
Мера пресечения офицерам военно-морских сил Украины будет избрана судом 28 ноября, заявила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина, передает ТАСС.
«Завтра будут определять меру пресечения для командного состава. Сегодня — матросы, мичманы», — сказала Лубина.
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По ее словам, 28 ноября будет решаться вопрос с теми, кто «принимал решение».
Ранее сообщалось об аресте украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.