Суд арестовал первого задержанного по инциденту в Керченском проливе

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Симферопольский суд арестовал первого задержанного по делу об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Сообщается, что арестованный — Владимир Варимез из Одесской области.

Как отмечается, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России «Незаконное пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения».

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Уточняется, что задержанный будет находиться в заключении под стражей до 25 января 2019 года.

Подчеркивается, что свою вину обвиняемый не признал.

27 ноября суд также изберет меру пресечения для 12 из 24 задержанных моряков.

Ранее сообщалось, что Украина отменила указ о военном положении.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.