В Харькове забросали фаерами генконсульство России

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В Харькове толпа протестующих забросала фаерами генконсульство России. Об этом сообщают местные СМИ.

У здания генконсульства на улице Максимилиановской собрались около 100 человек, они подожгли фаеры и начали кидать их на территорию.

Здание не пострадало, вспыхнуло и сгорело дерево.

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Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на акцию протеста у посольства России в Киеве после сообщений об инциденте в Керченском проливе. По его словам, правоохранительные органы не стремилась прекратить «шабаш».

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.