Лавров назвал акцию у посольства России в Киеве «шабашем»
Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на акцию протеста у посольства России в Киеве после сообщений об инциденте в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
По его словам, правоохранительные органы не стремилась прекратить «шабаш».
«Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что собравшиеся у посольства России в Киеве на акцию протеста из-за обстрела кораблей ВМС Украины подожгли шины.
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.
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