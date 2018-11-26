США открыли КПП на границе с Мексикой

Пограничная служба США открыла контрольно-пропускной пункт «Сан-Исидро» в районе города Сан-Диего на границе с Мексикой.

Пограничники США закрыли в воскресенье «Сан-Исидро» - один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой, через который идет основной поток беженцев.

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«Пешеходные переходы Восток и Запад открыты на КПП «Сан-Исидро» в обоих направлениях на север и на юг», — говорится в сообщении управления таможенной и пограничной охраны США в Сан-Диего в Twitter.

По данным управления, полосы для движения автомобилей на КПП тоже открыты в обе стороны, хотя пять полос остаются закрытыми из-за установления барьеров на КПП.

Информация о закрытии поступила на фоне сообщений о попытках ряда мигрантов перебраться со стороны Мексики через заграждения на границе с США. Издание Milenio сообщило, что порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать это им не удалось. Американские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов.