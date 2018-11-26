Мексика депортирует пытавшихся прорваться в США мигрантов
Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать мигрантов из центральноамериканских стран, которые попытались прорваться на территорию США, сообщает РИА «Новости».
«Действовать мы будем жестко», — заявил Наваррете.
По словам министра, в ходе попытки прорыва раненых среди мигрантов не было.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых ведомств Соединенных Штатов применили слезоточивый газ против нелегальных иммигрантов на американо-мексиканской границе.