В Китае граждан будут судить за их социальное поведение

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Власти Китая собираются судить своих граждан за их социальное поведение, передает Bloomberg.

Пекин представил проект, в котором сообщается, что власти будут собирать данные о гражданах со всех ведомств на основании рейтинговой системы, по которой каждому из них начисляются баллы за их социальное поведение.

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Подчеркивается, что на основании эксперимента к концу 2020 года будут поощрены или наказаны около 22 миллионов китайцев.

После этого, в 2021 году, система оценки будет пересмотрена и адаптирована Пекином, после чего будет внедрена повсеместно.

Уточняется, что власти собираются усовершенствовать систему «черных списков», в которые попадают люди, нарушающие установленные правила поведения.

Ранее постпред США при ООН назвала страны с наихудшей ситуацией с правами человека.