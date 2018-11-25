В Перми ввели режим повышенной готовности после хлопка в жилом доме

В жилом доме в Перми хлопок неизвестного происхождения выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в квартире девятиэтажного дома на улице Клары Цеткин, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По предварительным данным, это произошло в результате хлопка неизвестного характера. ... Внутри квартиры были обнаружены следы копоти, паяльник, зарядное устройство», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что в момент происшествия хозяев не было дома, в результате произошедшего никто не пострадал. Аварийная бригада не выявила неисправностей в газовом оборудовании здания.

«Представители экстренных служб провели обследование подъезда и доложили, что повреждений несущих конструкций не обнаружено, угрозы жизни и здоровью людей нет. По итогам совещания принято решение ввести режим повышенной готовности», — рассказали в администрации города.

Сообщается также, что специалисты кинологической службы не обнаружили в доме взрывчатых веществ.