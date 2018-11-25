Четыре человека погибли при пожаре под Ростовом
Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.
Отмечается, что возгорание произошло в одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченская на площади 60 квадратных метров.
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«В ходе разбора сгоревших конструкций на месте пожара обнаружены тела четырех погибших», — сообщил представитель экстренных служб.
Он добавил, что личности погибших устанавливаются.
По предварительным данным, причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.
Ранее в Волгограде произошел пожар в частном доме.