Четыре человека погибли при пожаре под Ростовом

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

Отмечается, что возгорание произошло в одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченская на площади 60 квадратных метров.

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«В ходе разбора сгоревших конструкций на месте пожара обнаружены тела четырех погибших», — сообщил представитель экстренных служб.

Он добавил, что личности погибших устанавливаются.

По предварительным данным, причиной возгорание стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

Ранее в Волгограде произошел пожар в частном доме.