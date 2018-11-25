В Балашихе загорелся ангар

В городском округе Балашиха Московской области загорелся ангар на строительном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

Как отмечается, площадь возгорания составляет 450 квадратных метров.

«Горит металлический ангар на территории строительного рынка на Носовихинском шоссе, размером 30 на 15 метров. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров», — сказал представитель МЧС.

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Уточняется, что в данный момент пожар тушат 59 человек и 17 единиц техники.

Ранее в Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод.