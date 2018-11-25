Мужчина бросил в соперника гранату у ресторана в Северной Осетии

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В Северной Осетии был задержан мужчина, который бросил гранату в своего противника во время драки рядом с рестораном, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Управления Росгвардии по РСО-Алания.

«Поступило сообщение о драке возле ресторана на проспекте Мира … как установили правоохранители, между посетителями произошел конфликт, который уже на улице перерос в драку. В ходе ссоры один из драчунов бросил предмет, похожий на гранату, в своего оппонента, но боеприпас не взорвался», — сказали в Росгвардии.

Сообщается, что граната была обследована и обезврежена, после чего передана следственно-оперативной группе регионального МВД.