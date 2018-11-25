В Иркутской области погиб человек из-за сорванной ветром кровли

Железнодорожник погиб из-за сорванной сильным ветром кровли здания недалеко от станции Тайшет в Иркутской области. Об этом говорится на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

Как отмечается, пострадавший получил смертельную травму.

Уточняется, что инцидент произошел в 10.16 по местному времени (15:16 мск).

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Сообщается, что обстоятельства случившегося расследует специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за падения дерева погиб человек.