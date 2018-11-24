Порошенко рассказал, когда автокефалию оформят юридически и канонически
Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодомора заявил, что что автокефалия единой православной церкви на Украине будет оформлена в ближайшее время юридически и канонически, передает РИА «Новости».
Он также выразил благодарность Константинопольскому патриарху Варфоломею за обращение к Украине по случаю годовщины «голодомора» и отметил, что «решение об автокефалии принято».
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«Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия», — сказал Порошенко.