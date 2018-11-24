Порошенко рассказал, когда автокефалию оформят юридически и канонически

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12018841/RIAN_5641986.HR-pic905-895x505-56940.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодомора заявил, что что автокефалия единой православной церкви на Украине будет оформлена в ближайшее время юридически и канонически, передает РИА «Новости».

Он также выразил благодарность Константинопольскому патриарху Варфоломею за обращение к Украине по случаю годовщины «голодомора» и отметил, что «решение об автокефалии принято».

Реклама

«Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия», — сказал Порошенко.

Ранее в РПЦ предрекли Украине «полуавтокефалию».