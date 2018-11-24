Путин внес на рассмотрение список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела

<img src="//img.gazeta.ru/files3/807/12064807/RIAN_5705822.HR-pic905-895x505-28485.jpg">

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по расширению списка преступлений, по которым должны быть прекращены уголовные дела при условии возмещения ущерба гражданину, организации или государству, передает РИА «Новости».

В перечень подобных преступлений, в частности, предлагается внести преступления небольшой тяжести, связанные с мошенническими действиями, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Реклама

Отмечается, что целью законопроекта является дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что депутаты в I чтении приняли проекты о частичной декриминализации экстремизма.