Семь полицейских получили ранения в ходе столкновений во Франции

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении «желтых жилетов», сторонников протестного движения против цен на топливо во Франции, передает телеканал BFMTV.

Уточняется, что они получили легкие ранения

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 24 ноября в департаменте Па-де-Кале.

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По информации телеканала, несколько протестующих напали на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон. Демонстранты также перевернули и подожгли автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

Ранее во Франции мужчина в желтом жилете выдвинул угрозу взорвать заправку.