Вышинский рассказал о своем состоянии
Глава РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский заявил, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В какой-то момент было очень неприятно — симптоматика напоминала проблемы с сердцем», — сказал Вышинский.
По его словам, в херсонском СИЗО уже долгое время нет терапевта.
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Он также добавил, что острую сердечную боль ему снимали уколами димедрола.
Вышинский подчеркнул, что врачи в СИЗО хотели ему помочь, но их возможности ограничены из-за медреформы на Украине.
Ранее Вышинский заявил, что его задержание было организовано на уровне правительства Украины.