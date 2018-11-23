В Великобритании побережье усыпало морскими звездами после шторма

В британском городе Мейблторп после штормовой погоды на берег вынесло «десятки тысяч» морских звезд, сообщает The Independent.

По словам очевидца, морские звезды заняли полосу побережья протяженностью около 200 ярдов и шириной около 10 ярдов. Еще один свидетель подчеркнул, что всего на побережье может быть около 100 тыс. звезд, так как они небольшие.

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Отмечается, что погода была не очень ветренной, однако прошло несколько крупных приливов.

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