В Хабаровске завели дело на самолетного курильщика

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские в аэропорту Хабаровска задержали 54-летнего новосибирца, который покурил в самолете. Заявление представителя размещено на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«Полицейские получили информацию о том, что в самолете сообщением Магадан-Хабаровск находится пассажир, который курил на борту воздушного судна», — приводятся на сайте слова Волк.

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Отмечается, что сотрудники линейного МВД доставили мужчину в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Сочи самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика.