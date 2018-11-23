Источник: в Москве в отделении полиции умер задержанный гражданин Таджикистана

В отделе внутренних дел «Вешняки» на востоке столицы умер мужчина, которого задержали по подозрению в разбое. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что вечером в четверг, 21 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали 18 граждан Таджикистана в рамках уголовного дела о разбое в особо крупном размере. Он отметил, что их задержание проходило при силовой поддержке бойцов СОБРа.

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По его словам, среди задержанных был 38-летний мужчина, на котором были надеты наручники, так как он оказывал сопротивление.

«В служебном кабинете ОВД он внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал со стула, на котором сидел, после чего умер», — сказал источник.

По предварительным данным, задержанный умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ранее сообщалось, что прикованный наручниками к батарее задержанный умер при прорыве трубы в Якутии.