Прятавшего сбережения в стиральной машине голландца заподозрили в отмывании денег

В Амстердаме полиция нашла крупную сумму наличных в стиральной машине мужчины и задержала его по подозрению в отмывании денег, передает De Persgroep.

По данным издания, правоохранители проверяли жилой дом на западе столицы Нидерландов во время кампании по выявлению незарегистрированных жильцов. В ходе обыска полицейские обнаружили €350 тыс. в стиральной машине одной из квартир, их обладателя задержали.

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Как отмечается, помимо наличных стражи порядка обнаружили несколько мобильных телефонов, огнестрельное оружие и машинку для подсчета денег.

Полиция не раскрыла имя подозреваемого, однако опубликовала фото стиральной машины, барабан которой полон купюр достоинством в €20 и €50.

Ранее сообщалось, что россияне назвали лучший способ сбережения денег.