Британский полицейский рассказал, как потерял все из-за «Новичка»

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Сержант британской полиции Ник Бэйли заявил, что инцидент с отравлением «Новичком» в пригороде Солсбери лишил его всего, что он имел, передает «Би-би-си».

Бэйли, как и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подвергся воздействию отравляющего вещества и провел 2,5 недели в больнице. Однако, поскольку он обратился к врачам не сразу, а спустя несколько дней, полицейский успел заразить «Новичком» свой дом, который ему и его семье пришлось впоследствии покинуть.

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«Я бы описал это как эмоциональный удар <...> Мы не только потеряли дом, мы потеряли все наши владения ... Все, что принадлежало детям, мы потеряли все это, машины, мы потеряли все», — сказал Бэйли.

Он отметил, что пытается теперь принимать жизнь такой, какой она стала после инцидента с «Новичком», однако признался, что у него это не всегда получается.

Ранее СМИ сообщили, что жених Юлии Скрипаль «исчез с лица земли».