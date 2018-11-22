Албанская церковь призвала к проведению Всеправославного собора

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Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий призвал к проведению Всеправославного собора из-за ситуации вокруг украинской автокефалии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, реализация Константинопольским патриархатом проекта автокефалии на Украине является «хождением по минному полю».

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Он также добавил, что на Украине проступает опасность «раскола единства» мирового православия.

Ранее сообщалось, что на Украине сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ.