СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России

Борщевик, ранее распространенный только на территориях Кавказа, теперь захватил среднюю полосу России и стал настоящим стихийным бедствием. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, в общей сложности борщевик занимает территорию площадью более миллиона гектаров. В газете напомнили, что борщевик может достигать несколько метров в высоту, а в местах произрастания сорняка почти нет шансов выжить у других растений.

Реклама

Авторы статьи отметили, что «борщевичное бедствие» в России во-многом искусственно: это растение широко распространилось на территории страны из-за того, что его решили культивировать в сталинские времена для корма скота. Однако, добавили в газете, из-за борщевика коровье молоко становится горьким.

Ранее сообщалось, что в Московской области впервые оштрафовали за борщевик.