NYT: власти Калифорнии провалили оповещение жителей о лесных пожарах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/12055459/upload-AP_18316036960835-pic905-895x505-51150.jpg">

Жители округа Бьютт в штате Калифорния пожаловались газете The New York Times, что они не были вовремя оповещены о лесных пожарах.

Местные жители рассказали изданию, что они узнали о разрушительных пожарах от своих родственников и знакомых. Только некоторые из них заявили, что к ним дозвонились диспетчеры экстренных служб США.

Реклама

По данным газеты, решение об оповещении населения принимал шерифа округа Бьютт — он воспользовался системой телефонного оповещения «Красный код», которая работает только в том случае, если человек лично подписался на нее. В издании резюмировали, что таких оказалось немного.

Лесные пожары в Калифорнии начались 8 ноября. На данный момент насчитывается 79 жертв стихийного бедствия, еще 1,2 тыс. числятся пропавшими без вести.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вина за лесные пожары в Калифорнии лежит на руководстве штата.