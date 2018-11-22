В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в четверг, 22 ноября, и объявили повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Уровень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

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По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать до 15 м/с. При этом температура воздуха в четверг и пятницу будет держаться в районе 0°С.

Ранее москвичей уже предупреждали о ветреной погоде на этой неделе.